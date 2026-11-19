Telecombedrijven hebben afgelopen nacht en woensdagavond recordpieken gezien bij het downloadverkeer door de lancering van het nieuwe computerspel GTA VI. Volgens VodafoneZiggo was er bijna 21 procent meer downloadverkeer dan normaal en bij Odido ging het om 23 procent meer verkeer.

VodafoneZiggo stelt dat dit 6,3 procent hoger is dan bij de vorige piek rond de F1-race in Mexico op zondagavond 1 november. Ook lag het verkeer 6,7 procent hoger dan in de nacht van 10 november, toen GTA VI al kon worden gedownload door mensen die het spel vooraf digitaal hadden besteld. VodafoneZiggo zegt dat de piek niet voor problemen op het netwerk heeft gezorgd, omdat het bedrijf erop voorbereid was. Het bedrijf zegt verder al de hele week meer downloadverkeer te zien door GTA VI.

Odido meldt dat met een piek van 5,92 terabit per seconde het hoogste niveau ooit op het netwerk werd bereikt. Vooral het verkeer via PlayStation viel op: dat lag zeven keer hoger dan gebruikelijk, aldus het bedrijf.

Commercieel succes

KPN zegt ook dat de lancering van GTA VI duidelijk zichtbaar was. Tijdens de piek zag KPN bijna dertig keer zoveel PlayStation-verkeer als normaal. De uitzonderlijke piek begon iets voor 20.00 uur en hield aan tot iets na 22.00 uur, dus al ruim vóór de officiële Europese release om middernacht, aldus KPN. Het bedrijf zegt dat het netwerk deze verkeersdrukte zonder grote problemen heeft verwerkt.

GTA VI kan worden gespeeld op de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series van Microsoft. Kenners denken dat het spel over rovende criminelen het grootste commerciële succes in de gamesector ooit kan worden. Voorganger GTA V is een van de bestverkochte games aller tijden.