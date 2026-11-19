Best Kept Secret heeft dertien nieuwe namen toegevoegd aan de line-up voor volgend jaar. Onder anderen de Malinese zangeres Fatoumata Diawara, de Amerikaanse band American Football en de Britse groep Kokoroko treden op tijdens het festival in Hilvarenbeek, maakte de organisatie donderdag bekend.

Ook Buraka Som Sistema, Alice Olsthoorn en The Hellp behoren tot de nieuwe toevoegingen. Diawara stond afgelopen zomer nog als gastartiest op het podium bij Gorillaz en trad in 2024 zelf op het hoofdpodium van Best Kept Secret op. Volgende week komt de zangeres ook al naar Nederland voor een optreden in Paradiso op vrijdagavond.

De organisatie heeft ook de dagindeling bekendgemaakt. Jungle is op vrijdag 11 juni de hoofdact, Fontaines D.C. op zaterdag 12 juni en Phoebe Bridgers sluit het festival op zondag 13 juni af. Eerder werden onder anderen Bonobo, Freddie Gibbs en Julien Baker aangekondigd.

Best Kept Secret vindt plaats van 11 tot en met 13 juni op het terrein van de Beekse Bergen. De verkoop van dagtickets begint dinsdag 24 november.