Nederlanders hebben de langverwachte game Grand Theft Auto VI alvast gedownload in aanloop naar de officiële lancering volgende week donderdag. Mensen die het spel vooraf digitaal hebben besteld, kunnen de game sinds dinsdagnacht alvast downloaden op hun console. Telecombedrijven VodafoneZiggo en KPN zagen kort nadat dit mogelijk werd een flinke toename in het dataverkeer, laten ze woensdag weten.

Op het netwerk van Ziggo was vlak na middernacht een piek te zien in het dataverbruik. Het verkeer lag ruim de helft hoger dan normaal. Ondanks deze piekbelasting bleef het netwerk volgens een woordvoerster stabiel en konden klanten het spel "moeiteloos en snel" downloaden.

Een woordvoerder van KPN zegt dat dat telecombedrijf rond hetzelfde tijdstip een "significante" toename van het dataverkeer zag. Hij stelt dat het niet met zekerheid te zeggen is of dat door GTA VI kwam. "Maar je ziet wel dat de piek veroorzaakt is nadat het spel te downloaden was", voegt hij daaraan toe.