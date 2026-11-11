PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk moet het donderdag in de wedstrijd tegen Italië in de Nations League doen zonder aanvoerder Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid ontbreekt in het duel in Milaan door een hamstringblessure, zo maakte bondscoach Zinedine Zidane woensdag op de persconferentie bekend.

"Hij zal er morgen niet bij zijn. Hij voelde wat pijn en we willen geen risico's nemen", zei Zidane. "Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat we hem zondag tegen Turkije weer terug hebben. Het is maar een klein probleem. Ik denk dat hij zondag fit is."

Mbappé, die maandag nog meetrainde, ontbrak woensdagochtend op de training op het nationale voetbalcentrum van Clairefontaine.

De wedstrijd Italië-Frankrijk is donderdag om 20.45 uur. Frankrijk leidt in Groep A met 10 punten uit vier wedstrijden. Italië staat tweede met 7 punten, 1 punt meer dan België. Turkije heeft 0 punten.