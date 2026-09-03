Teun Kuilboer overweegt om binnenkort zijn verhaal te doen over wat er allemaal is gebeurd achter de schermen van de misdaadserie Sleepers, waar hij eerder dit jaar per direct mee stopte. De acteur wil dat doen op zijn nieuwe YouTube-kanaal, kondigt hij in een filmpje aan op Instagram.

"Ik zit eraan te denken om daar meer te vertellen over wat er nu allemaal gebeurd is achter de schermen bij onder anderen Sleepers. Daar wil ik wel zorgvuldig mee omgaan", zegt Kuilboer, die daarom zegt "geen haast" te hebben. "Het is mij alleen wel duidelijk geworden dat er een aantal mensen zijn die over een zeer lange periode het mij achter mijn rug om lastig hebben geprobeerd te maken. En ik vind dat dat uiteindelijk wel benoemd moet worden."

Kuilboer kondigde in februari aan dat hij stopte vanwege een "onwerkbare situatie". De acteur sprak onder meer van "manipulatie" en "verborgen agenda's". Videoland en Fiction Valley, de producent van de misdaadserie Sleepers, erkenden later dat er "in het verleden spanningen zijn geweest rondom de samenwerking en de creatieve invulling" van de rol van Kuilboer.

Op zijn nieuwe YouTube-kanaal wil Kuilboer overigens ook andere dingen laten zien. "Misschien kunnen we ook leuke dingen doen, maar daar ben ik nog over aan het nadenken."