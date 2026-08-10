Acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn vrouw Alma Viator bekend op Facebook. Jones was met name bekend van zijn rol als monteur Cooter Davenport in de tv-serie The Dukes of Hazzard, die begin jaren 80 werd uitgezonden.

De Amerikaan overleed aan de gevolgen van een "zware hartaanval", schrijft zijn vrouw bij een foto van de acteur. "Hij zat thuis te rusten in zijn favoriete stoel, in afwachting op de Braves die de Yankees zouden verslaan", zegt ze over de honkbalwedstrijd die met 2-1 werd gewonnen door de Atlanta Braves. "Ben heeft een geweldig, rijk en vol leven gehad. Hij hield van zoveel mensen en werd door zoveel mensen geliefd. We zullen hem missen. Ik hield zo ontzettend veel van hem."

Na zijn tijd bij The Dukes of Hazzard richtte Jones zich op de politiek. Van 1989 tot 1993 was hij lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden namens de staat Georgia. Hierna pakte hij het acteren weer op en speelde hij nog in diverse films en series, waaronder enkele tv-films van The Dukes of Hazzard.