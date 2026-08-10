HEERENVEEN (ANP) - Mocht turnster Sanne Wevers (34) zich deze week bij de EK in Zagreb plaatsen voor de balkfinale, dan wacht haar op een bijzondere datum een strijd om de medailles. De eindstrijd op haar favoriete toestel vindt namelijk plaats op 15 augustus, de datum waarop Wevers tien jaar geleden olympisch goud greep in Rio de Janeiro.

"Die dag is voor mij sowieso altijd heel speciaal", zegt Wevers. "Elk jaar herinner ik me dat moment ook echt wel even. Uiteindelijk zit ik nu nog steeds in het turnen omdat ik zo erg van de sport houd, omdat daar echt mijn passie ligt. Ik besef ook steeds vaker hoe bijzonder dat moment was. Hoe gaaf het voor mezelf is geweest dat het gelukt is."

Toch wil ze zich daar tijdens een eventuele finale in Zagreb niet door laten afleiden. "Ik hoop dat ik dat op dat moment heel goed kan uitschakelen", lacht ze. "Dat die anderhalve minuut op de balk daar even helemaal los van staat."

Rentree

Wevers maakt in Zagreb haar internationale rentree. De balkspecialiste kwam bij de Olympische Spelen van Parijs van 2024 voor het laatst in actie en kondigde in april dit jaar haar comeback aan. Bij de NK in juni en de EK-kwalificaties in juli keerde ze terug op nationaal niveau en plaatste ze zich voor de EK.

Voor Wevers is het een tweede terugkeer, want ook in 2023 maakte ze op het Europese toneel haar rentree na lange afwezigheid. Destijds greep ze bij de EK in Antalya gelijk goud op balk. Wevers noemt haar huidige niveau vergelijkbaar met dat van toen. "Ik moet zeggen dat ik in de training echt wel weer op niveau ben. Ik ben blij met waar ik sta. Natuurlijk besef ik als geen ander hoe kwetsbaar zo'n moment op een wedstrijd is. Dáár moet het gebeuren."

Genieten

"De dag blijft de dag, dat is wat het is", zegt Wevers. "Dat relativeert ook richting zo'n moment. Zo wil ik er voor mezelf ook naar gaan kijken, want ik wil ook echt weer genieten van dit EK. Dat staat ook echt wel voorop."

De Europese kampioenschappen in Zagreb beginnen donderdag 13 augustus met de kwalificaties. De top acht turnsters per toestel plaatst zich voor de toestelfinales.