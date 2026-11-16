The Human League keert tijdens een korte tour terug naar Nederland. Op 12 december 2027 is de Britse synth-popband te zien in AFAS Live in Amsterdam. Drie jaar geleden was The Human League voor het laatst in Nederland.
De popgroep trekt met de Dusk 'til Dawn Tour door Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. Naast Amsterdam geven ze shows in onder meer Kopenhagen, Berlijn en Antwerpen. In Europa is de Britse band Blancmange de special guest.
De nummers Human, Fascination en Don't You Want Me behoren tot de hits van The Human League. Don't You Want Me is sinds 2013 jaarlijks te horen in de NPO Radio 2 Top 2000.