BRUSSEL (ANP) - Romelu Lukaku stopt na zestien jaar als international van België. Dat heeft de 33-jarige aanvaller van Fenerbahçe via Instagram bekendgemaakt. "De afgelopen zestien jaar heb ik alles gegeven voor het nationale team. Ik heb vrede met mijn beslissing om hier te stoppen. Het was geweldig", aldus de topscorer aller tijden van België.

Lukaku speelde 135 interlands voor de Rode Duivels waarin hij 94 keer scoorde. Het elftal van bondscoach Mark van Bommel boekte zondag nog een 4-1-overwinning op Italië en plaatste zich voor de kwartfinales van de Nations League. Lukaku, die terugkwam van een blessure en deel uitmaakte van de selectie, bleef de hele wedstrijd op de bank.

"Ik heb elke mogelijke emotie beleefd, speelde samen met fantastische teamgenoten, waar ik altijd dankbaar voor zal zijn. Ik wil hen allemaal bedanken. Het was een mooie reis en ik heb van elk moment genoten", vervolgde Lukaku, die in 2010 op 16-jarige leeftijd voor België debuteerde. Sindsdien speelde hij drie EK's (2016, 2020 en 2024) en vier WK's (2014, 2018, 2022 en 2026), met als sportief hoogtepunt het behalen van de derde plaats op het WK van 2018 in Rusland.