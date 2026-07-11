Maya Hawke raakte door de eerste film in The Hunger Games-reeks geïnspireerd om te gaan acteren. "Het feit dat ik acteur wilde worden, schrijf ik eerlijk gezegd voor een groot deel toe aan de originele Hunger Games-film", vertelt Hawke, die een rol speelt in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, in een interview met People.

Hawke noemt vooral hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence een inspiratiebron. "In die films zette zij een prestatie neer die zo uniek en bijzonder was", vertelt Hawke. "Ze portretteerde een echt individu dat op geen enkele manier werd afgevlakt door het genre."

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping is gebaseerd op de gelijknamige prequel van Suzanne Collins en is vanaf 19 november te zien in de Nederlandse bioscopen. Hawke speelt daarin een jongere versie van Wiress, een personage dat eerder werd gespeeld door Amanda Plummer.