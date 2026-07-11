USSEL (ANP) - De negende etappe van de Tour de France, die zondag wordt verreden, is met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. Dat meldt de Tourorganisator ASO zaterdag.

In het departement Corrèze, waar de etappe doorheen voert, geldt zaterdag code rood van de Franse weerdienst. De ASO noemt het besluit "noodzakelijk vanwege de extreme weersomstandigheden".

De etappe van Malemort naar Ussel zou aanvankelijk 185,5 kilometer lang zijn. Daar blijft door een aanpassing in de route 155,5 kilometer van over. De aanpassing vindt in het begin van de etappe plaats. Zodra het originele parcours bereikt wordt, is het nog 147,8 kilometer tot de eindstreep.