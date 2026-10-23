The Notebook eerste musical in naar Judi Dench vernoemd theater

De musical The Notebook wordt de eerste voorstelling in het Londense theater dat wordt vernoemd naar actrice Judi Dench. Het huidige Shaftesbury Theatre krijgt de naam Judi Dench Theatre, meldt Variety.

De musical is gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks, die in 2004 werd verfilmd met Ryan Gosling en Rachel McAdams in de hoofdrollen. De voorstelling was in 2024 al op Broadway te zien en kreeg drie nominaties voor een Tony Award.

The Notebook gaat op 13 april 2027 in première in Londen, met try-outs vanaf 10 maart. De voorstelling staat voorlopig tot 11 december 2027 gepland. De cast wordt later bekendgemaakt.