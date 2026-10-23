Belgisch koningspaar ontvangt president van Vietnam

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben vrijdagochtend de Vietnamese president To Lam en zijn vrouw Ngo Phuong Ly ontvangen. De audiëntie vond plaats op het Kasteel van Laken.

De president van Vietnam bezoekt België tot en met zaterdag. Het officiële bezoek is bedoeld om onder meer de economische samenwerking tussen de landen te versterken.

Eerder deze week was het presidentieel paar op bezoek bij koning Frederik en koningin Mary van Denemarken. De president en zijn vrouw legden daar een driedaags staatsbezoek af.