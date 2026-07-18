The Odyssey brengt in VS op eerste dag 51 miljoen dollar op

De film The Odyssey van Christopher Nolan heeft vrijdag in de Amerikaanse bioscopen 51 miljoen dollar opgebracht. Volgens vakblad Variety is dit bedrag hoger dan analisten vooraf hadden verwacht. De film stevent met dit bedrag af op het beste openingsweekend voor Nolan sinds The Dark Knight Rises. Het derde deel in de Batmantrilogie van Nolan bracht in 2012 in het eerste weekend 160 miljoen dollar op.

The Odyssey reconstrueert de lange reis die de mythische Odysseus moet afleggen als hij na de Trojaanse oorlog huiswaarts keert. Onderweg komt hij onder anderen reuzen, heksen en sirenen tegen. Matt Damon speelt de titelrol, andere hoofdrollen zijn voor Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o en Robert Pattinson.

Het epos van Nolan verbrak in Nederland de eerste dagen al records. Bioscoopketens Pathé en Kinepolis verkopen vooral kaartjes voor IMAX-zalen. Nolan en de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaiden de film op IMAX-formaat, wat betekent dat de beelden extra scherp zijn. In Nederland zijn maar tien IMAX-zalen. In deze zalen is de film de komende dagen vrijwel elke voorstelling uitverkocht.