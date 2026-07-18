Laatste training Spanje voor WK-finale afgelast vanwege onweer

EAST HANOVER (ANP/RTR) - De laatste training van Spanje voorafgaand aan de finale van het WK tegen Argentinië is afgelast. Het onweerde zo heftig dat de spelers van de Europees kampioen niet op het veld van het Melanie Lane-trainingscomplex in New Jersey verschenen.

Volgens de FIFA traint Spanje ook niet later op de dag. De wereldvoetbalbond liet in het midden of Argentinië wel nog een keer traint voor de finale van zondag in East Rutherford. Lionel Messi en zijn ploeggenoten zouden om 21.00 uur Nederlandse tijd aan de laatste training op het WK beginnen.

Spanje bereikte de finale door een zege op Frankrijk (2-0). Argentinië klopte Engeland in de halve finale (2-1).