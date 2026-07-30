The Odyssey na twee weken al meest succesvolle IMAX-film ooit

The Odyssey van regisseur Christopher Nolan is al na twee weken de meest succesvolle IMAX-film die ooit in Nederland in de bioscopen heeft gedraaid. Bioscoopketen Pathé meldt donderdag dat er in veertien dagen tijd meer dan 172.000 IMAX-tickets voor de film zijn verkocht. Een woordvoerder van Pathé noemt dit "een onwaarschijnlijk aantal".

Het vorige record in Nederland stond ook op naam van Nolan en zijn film Oppenheimer uit 2023. Voor deze film werden toen 170.500 kaarten verkocht. Maar Oppenheimer deed hier toen acht weken over.

In IMAX-zalen kunnen bezoekers films op een groter doek scherper zien. Ook zijn de geluidsinstallaties in dit soort zalen beter. Nolan en zijn Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaiden voor Oppenheimer sommige scènes met speciale IMAX-camera's. The Odyssey schoot het tweetal in zijn geheel op IMAX-formaat.

Pathé introduceerde het IMAX-formaat in 2005 in Nederland. Inmiddels bezit de keten zeven van dit soort zalen. Bioscoopketen Kinepolis heeft sinds een klein jaar ook drie IMAX-zalen. Ook bij Kinepolis is The Odyssey in IMAX-zalen doorlopend uitverkocht, maar Kinepolis heeft geen vergelijkingsmateriaal omdat de zalen nog maar zo kort open zijn.

In Pathé wordt een op de drie kaarten voor The Odyssey verkocht voor een IMAX-zaal. In alle landen waar The Odyssey in IMAX-zalen draait, worden deze weken records gebroken. Maar het is wel bijzonder dat in Nederland het epos al zo snel de best scorende titel ooit is. Pathé heeft de komende weken zelfs 's nachts en in de ochtenduren extra vertoningen ingepland in deze zalen om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Behalve The Odyssey doet ook de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day, die woensdag ging draaien, het uitzonderlijk goed. De film trok bij Pathé op de eerste dag meer dan 37.000 bezoekers. Alleen de Marvel-film Avengers: Endgame uit 2019 trok meer bezoekers op de eerste dag.