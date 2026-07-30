Dode bij aanrijding op A27 bij Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Rond 3.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag belandde het slachtoffer volgens de politie door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterzijde van de vrachtwagen aan. Bij de vrachtwagenchauffeur zijn een blaas- en een speekseltest afgenomen, die waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden nog verder onderzocht.

De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open.