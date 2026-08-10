The Odyssey heeft in Nederland 1 miljoen bioscoopbezoekers getrokken. De film van regisseur Christopher Nolan bereikte die mijlpaal ongeveer drieënhalve week na de release, meldden bioscoopketen Pathé en productiemaatschappij Universal Pictures International Netherlands maandag.

Daarmee bereikt de film de grens van 1 miljoen bezoekers ongeveer even snel als Nolans andere film Oppenheimer. Die film ging op 20 juli 2023 in première en verwelkomde op 12 augustus de miljoenste Nederlandse bezoeker. Een record is de 3,5 week van The Odyssey niet: de James Bond-film No Time To Die had in 2021 na drie weken al 1 miljoen bezoekers getrokken.

Meer dan de helft van de bezoekers van The Odyssey zag de film volgens Pathé in een bioscoop van de keten. Daar koos ongeveer een derde voor een IMAX-vertoning. De film brak tijdens het openingsweekend volgens Pathé het record voor het beste IMAX-openingsweekend bij de keten en is daar inmiddels de meest succesvolle IMAX-film tot nu toe.

Extra voorstellingen

Vanwege de vraag naar IMAX-vertoningen werden de afgelopen weken extra voorstellingen in de vroege ochtend en late avond ingepland. Pathé verwacht de film in ieder geval tot en met september in IMAX te vertonen.

The Odyssey is gebaseerd op het epos van Homeros en volgt Odysseus tijdens zijn reis naar huis na de Trojaanse Oorlog. Matt Damon speelt de hoofdrol. Ook Tom Holland, Anne Hathaway en Zendaya zijn in de film te zien.