Saskia Noort wordt binnenkort oma. "Ik ben zo ongelofelijk blij met de aanstaande liefdesbaby van mijn dochter en haar vriend", schrijft de 59-jarige schrijfster, bekend van boeken als De eetclub en Nieuwe buren, maandag op Instagram.

"Ik mag oma worden en m'n ouders overgrootoma en opa! Zal jullie alle clichés besparen, maar ik verheug me enorm op deze nieuwe fase in onze levens", schrijft Noort. Daarbij deelt ze onder meer een foto van haar zwangere dochter.

"Dat ik oma word is bij deze een hardlaunch. Zo dolgelukkig en helemaal klaar voor", aldus Noort.