The Odyssey trekt toeristen naar eiland dat doorgaat voor Ithaka

Het succes van de film The Odyssey heeft ook zijn weerslag op het toerisme. Volgens vakblad Variety is er meer animo voor het Italiaanse eiland Favignana, dat in de film doorgaat voor Ithaka, het eiland van de held Odysseus.

Regisseur Christopher Nolan koos het 15e-eeuwse Castello di Santa Caterina uit om in de film door te gaan voor het kasteel van Odysseus. Het middeleeuwse gebouw ligt op een flinke heuvel en biedt een adembenemend uitzicht op de Middellandse Zee. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema zorgde ervoor dat de landschappen op het eiland in de film prachtig ogen.

Favignana heeft de afgelopen twee maanden een grote campagne gelanceerd. In advertenties van onder meer Airbnb wordt het eiland geprofileerd als "plek waar de sfeer van de film optimaal kan worden ervaren".

'Nolan-effect'

De regionale filmcommissioner, die filmploegen ter plekke begeleidt, verwacht op basis van alle aandacht voor de film "een enorme toename van het aantal internationale toeristen", zegt hij tegen Variety. Eerder gebeurde dit ook toen het tweede seizoen van hitserie The White Lotus op Sicilië werd gedraaid. Maar het "Nolan-effect gaat nog vele malen groter zijn", voorspelt hij. De commissioner is trots dat Favignana "in de film als een personage kan worden beschouwd".

The White Lotus leidde de afgelopen jaren tot 138 miljoen dollar aan extra toeristische inkomsten voor de regio. Analisten voorspellen dat het effect van The Odyssey de komende jaren gaat leiden tot 500 miljoen dollar aan extra inkomsten.

The Odyssey brak de afgelopen twee weken, sinds de release, al vele records. De film bracht wereldwijd tot nu toe 700 miljoen dollar op, waarmee de film de resultaten van Oppenheimer, de vorige film van Nolan, overtreft. In Nederland trekken vooral IMAX-zalen heel veel bezoekers. Binnen twee weken vestigde The Odyssey een nieuw record als succesvolste IMAX-titel ooit in Nederland.