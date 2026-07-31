Apple verliest fors aan beurswaarde, Amazon juist hard omhoog

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde verloren. Beleggers straften de iPhone-maker voor een tegenvallende prognose, hoewel het concern in het laatste volledige kwartaal van topman Tim Cook wel een hogere omzet en winst in de boeken zette. Amazon werd daarentegen meer dan 15 procent hoger gezet en kende zijn beste dag op Wall Street in jaren.

Het aandeel Apple kelderde ruim 7 procent. Kenners denken dat de tegenvallende prognose aantoont dat Apple moeite heeft om voldoende onderdelen te bemachtigen, nu de door kunstmatige intelligentie gedreven boom in datacenters de wereldwijde toeleveringsketens onder druk zet. Tim Cook, die per 1 september wordt opgevolgd door John Ternus, noemde de tekorten van onderdelen "zeer significant". Hij zei dat Apple weinig mogelijkheden heeft om dit op te lossen.

Amazon wist beleggers wel tevreden te stellen. Vooral de clouddivisie van het tech- en webwinkelconcern blijft sterk groeien door de grote vraag naar rekenkracht die nodig is voor AI. Het optimisme over de cijfers van Amazon trok een brede groep bedrijven mee die profiteren van de opmars van AI. Zo won chipconcern Nvidia bijna 3 procent. De vrees dat alle verwachtingen rond AI overtrokken zijn, verdween verder naar de achtergrond.

AI-gerelateerde aandelen

Het algehele sentiment op Wall Street was eveneens positief. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 52.485,03 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent, tot 7489,72 punten, en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 25.373,86 punten. De olieprijzen gingen verder ruim 1 procent omhoog.

Ondanks het sterke herstel in de tech- en chipsector deze week noteerden de Amerikaanse beurzen wel een maandverlies door de grote uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen in juli. De Philadelphia Semiconductor Index, de belangrijke graadmeter voor chipaandelen, is in juli zelfs zo'n 20 procent gezakt. Dat is de grootste maandelijkse daling sinds de financiële crisis van 2008.

Apple was niet de enige grote verliezer op de beurs. Internetplatform Reddit ging 21 procent onderuit. Het socialemediabedrijf maakte bij zijn kwartaalcijfers geen nieuwe licentieovereenkomsten voor data bekend, wat beleggers teleurstelde. De advertentietak is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten voor Reddit, maar beleggers hopen dat de inkomstenmix verschuift naar datadeals voor het trainen van AI.