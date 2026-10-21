The Offspring-gitarist neemt pauze om gezondheidsproblemen

Kevin Wasserman van de Amerikaanse band The Offspring kan voorlopig niet optreden. De gitarist, ook bekend onder de naam Noodles, laat in een verklaring weten dat hij vanwege een "plotselinge en vrij serieuze" gezondheidskwestie een pauze moet nemen.

Volgens de verklaring wordt Wasserman gesteund door de rest van de band. "Ik hoop zo snel mogelijk weer op het podium te staan. Tot die tijd zal ik jullie allemaal uit de grond van mijn hart missen." Uit de verklaring blijkt ook dat The Offspring blijft optreden. Zaterdag staat een optreden in Los Angeles op het programma. Het is niet duidelijk wie Wasserman zal vervangen.

De 63-jarige muzikant is al sinds 1985 gitarist van de Amerikaanse punkrockband, die bekend is van nummers als Pretty Fly (For A White Guy), Self Esteem en Why Don't You Get A Job?