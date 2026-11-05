The Opposites, White Lies en De Staat treden volgend jaar op op het festival Dauwpop. Ook onder anderen Froukje, Supergrass, John Coffey, Bökkers en Thijs Boontjes staan tussen de eerste namen die donderdag bekend zijn gemaakt.

Ook Buiten Westen, jet van der steen, KM, Mental Theo, Bizzey, ADF Samski en Trobi zijn geboekt voor het Overijsselse festival. Meer namen volgen in de komende maanden, meldt concertorganisator MOJO.

Dauwpop vindt volgend jaar plaats op 28 en 29 mei in de bossen van Hellendoorn. De ticketverkoop is al begonnen.