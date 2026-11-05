Nicolette Kluijver heeft een stemrol in de nieuwe animatieserie De jacht op Nuna. De presentatrice spreekt het personage Rikke in, maakte streamingdienst SkyShowtime donderdag bekend. De serie is vanaf 5 december te zien.

Ook Roeland Fernhout, Maikel Nieuwenhuis, Isha Ferdinandus en Jary Beekhuizen zijn te horen in de Nederlandstalige versie van de serie.

De jacht op Nuna gaat over drie kinderen die terechtkomen op een mysterieuze eilandengroep, waar ze een groot geheim ontdekken. Om het mysterie te ontrafelen en weer thuis te komen, moeten ze samenwerken en verborgen aanwijzingen vinden.

De reeks bestaat uit twintig afleveringen van zeven minuten. Het is de eerste originele animatieserie van SkyShowtime.