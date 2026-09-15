The Pitt en Widow's Bay grote winnaars bij Emmy Awards

Het ziekenhuisdrama The Pitt prolongeerde zijn Emmy-titel als beste dramaserie, terwijl nieuwkomer Widow's Bay maandag de prijs voor beste komedieserie in de wacht sleepte tijdens de uitreiking van de Emmy Awards, de belangrijkste avond van het televisieseizoen.

Widow's Bay (HBO Now), een horrorcomedy over een vervloekt stadje in het noordoosten van de VS, won in de categorie komedie en loste zo Hacks (Apple TV) af, de winnaar van vorig jaar.

Jean Smart, de ster van Hacks, won wel haar vijfde Emmy voor haar vertolking van de vasthoudende stand-upcomedian Deborah Vance. Matthew Rhys werd de eerste acteur die twee prijzen voor een hoofdrol won tijdens dezelfde ceremonie, voor zowel zijn rol in Widow's Bay als in The Beast in Me (Netflix).

Noah Wyle, de ster van The Pitt, noemde het "overweldigend" om voor de tweede keer op rij een Emmy te winnen voor zijn rol als dr. 'Robby' Robinavitch in het medische drama, dat zich afspeelt in een traumacentrum in Pittsburgh. Wyle, die zichzelf omschreef als een "Hollywood-kind", zei tegen het publiek: "Dit is de enige club waar ik ooit lid van wilde worden. Bedankt dat jullie me hebben geaccepteerd."

Stephen Root, ster van Widow's Bay, won in de categorie beste bijrolacteur in een komedieserie en bleef zo verrassend topfavoriet Harrison Ford (uit Shrinking, Apple TV) voor.

De prijs voor beste actrice in een dramaserie ging naar Rhea Seehorn, die een misantrope vrouw speelt in de nieuwe Apple TV-serie Pluribus. Het was haar eerste Emmy.

Ook het van oorsprong Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen. The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de Emmy in de categorie beste realitycompetitieprogramma. De voorgaande twee jaar won The Traitors de prijs ook al.

De Emmy-winnaars worden gekozen door de meer dan 27.000 schrijvers, regisseurs, acteurs, producenten en vakmensen van de Television Academy.