The Streamers geven twee extra concerten in Ziggo Dome

The Streamers geven volgend jaar twee extra concerten in de Ziggo Dome. De artiesten treden in september 2027 in totaal vijf keer op in de Amsterdamse concertlocatie, maakte de organisatie zaterdag bekend.

"Er worden zoveel kaarten voor volgend jaar verkocht dat we opnieuw twee extra shows toevoegen aan het Streamers Bal 2027. We zijn jullie ontzettend dankbaar voor het enthousiasme", schrijven The Streamers op Instagram. De optredens staan geprogrammeerd op 23 tot en met 26 september.

The Streamers werd in 2021 opgericht tijdens de coronapandemie. Meer dan twintig artiesten, onder wie Guus Meeuwis, Acda en de Munnik, Roxy Dekker, Yves Berendse, Bizzey, Snelle en Hannah Mae, treden op.