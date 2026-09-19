Film Everybody Digs Bill Evans winnaar op Film by the Sea

De film Everybody Digs Bill Evans van regisseur Grant Gee heeft de Film & Literature Award gewonnen op Film by the Sea in Vlissingen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste literatuurverfilming en geldt als de belangrijkste prijs van het filmfestival.

De jury, bestaande uit Nederlandse en Vlaamse schrijvers, filmmakers, acteurs en muzikanten, zegt "ontroerd en betoverd" te zijn door de film vanwege "de sterke beeldtaal, de fantastische casting en de zeer bepalende, eigen signatuur" van Gee. Everybody Digs Bill Evans gaat over jazzpianist Bill Evans en de periode rond het overlijden van zijn muzikale partner Scott LaFaro. De film is gebaseerd op de roman Intermission van Owen Martell.

De prijs van de jongerenjury, bestaande uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar, ging naar Paradis van Maria Sødahl. De International Student Jury Award ging naar Prosecution van Faraz Shariat.

De 28e editie van Film by the Sea duurt nog tot en met zondag.