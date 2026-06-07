De animatiefilm The Super Mario Galaxy Movie heeft meer dan 1 miljard dollar opgebracht aan de kassa's van de bioscoop. Het is volgens Variety de eerste film dit jaar die dat presteert.

The Super Mario Galaxy Movie kostte 110 miljoen dollar om te maken, wat volgens het vakblad relatief goedkoop is voor een animatiefilm. De vorige film uit de serie, The Super Mario Bros. Movie, was ook al een kaskraker en bracht wereldwijd bijna 1,4 miljard dollar in het laatje. Het vervolg, dat begin april verscheen, laat met de opbrengst van 1 miljard dollar films als Michael, Project Hail Mary en The Devil Wears Prada 2 achter zich.

Bekende stemmen uit de eerste film, zoals Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Keegan-Michael Key (Toad) en Jack Black (Bowser), keerden terug voor deel 2. Nieuw waren de stemrollen van Donald Glover (Yoshi), Brie Larson (Rosalina) en Glen Powell (Fox McCloud).