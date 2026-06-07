ODENSE (ANP/RTR) - Voetballer Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt. Dat gebeurde tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen is bij bewustzijn en maakt het, gezien de omstandigheden, goed, meldt de Deense voetbalbond.

Eriksen ging in de 65e minuut naar de grond. Toen de medische staf hem behandelde, gingen spelers van Denemarken en Oekraïne gearmd om Eriksen heen staan om hem af te schermen. De wedstrijd werd, bij een stand van 2-1 in het voordeel van de Denen, niet meer afgemaakt.

Eriksen kreeg tijdens de groepswedstrijd tegen Finland op het EK van 2021 een hartstilstand. De oud-speler van Ajax werd gereanimeerd en kreeg later in het ziekenhuis een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis.

De 34-jarige Eriksen degradeerde afgelopen seizoen met VfL Wolfsburg uit de Bundesliga. Denemarken wist zich niet te plaatsen voor het komende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.