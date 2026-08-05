The Voice in VS kondigt speciale editie met beroemdheden aan

Het 31e seizoen van het televisieprogramma The Voice in de Verenigde Staten wordt een speciale editie met Amerikaanse sterren als deelnemers. Dat heeft televisiezender NBC bekendgemaakt. De editie is bedoeld voor allerlei beroemdheden die nog onbekend zangtalent hebben.

Volgens NBC zullen er acteurs, influencers, atleten, comedians en realitysterren meedoen aan het 31e seizoen van The Voice. De jury zal bestaan uit singer-songwriter Joe Jonas, rapper en actrice Queen Latifah en singer-songwriter Riley Green. Actrice en zangeres Keke Palmer zal het seizoen presenteren.

Het is de eerste keer dat Joe Jonas jurylid is, Latifah en Green maken hun debuut als coach in seizoen 30 van The Voice, dat eind september op de Amerikaanse televisie te zien is. Het 31e seizoen wordt in 2027 verwacht.

Nieuwe elementen

Naast de deelname van beroemdheden zijn er meer nieuwe elementen in het 31e seizoen van The Voice. Zo komt er een Voice Boot Camp, waar kijkers kunnen zien hoe de sterren zich voorbereiden op de Blind Auditions. Tijdens de Blind Auditions komt er een VIP Room, waar beroemdheden kunnen kijken hoe hun collega's presteren. Tot slot is er ook een Workroom, waar de voorbereidingen voor The Battles kunnen worden gevolgd.

John de Mol werkt mee aan het 31e seizoen van The Voice in de Verenigde Staten als producent.