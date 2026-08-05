De Spaanse koning Felipe heeft een uitstekende start gemaakt in de strijd om de Copa del Rey. De vorst leidt met zijn team het klassement in de zogeheten ORC 0-klasse na de eerste twee wedstrijden van het meerdaagse zeilevenement.

Het team van Felipe doet dit jaar voor het eerst in twintig jaar met een andere boot mee. Het bewuste zeiljacht, de Hispania, won de competitie vorig jaar en de verwachtingen zijn daarom volgens Spaanse media hooggespannen.

Volgens de tacticus van het schip, Alberto Barovier, heeft Felipe het goed gedaan. Op de site van de Copa del Rey prijst hij zijn stuurmanswerk. "De koning heeft uitstekend gezeild", aldus Barovier. "We hebben hard getraind en hij is enorm geconcentreerd, wat niet meevalt onder dit soort omstandigheden. Deze boot voelt echt heel anders aan. We hebben veel hulpmiddelen tot onze beschikking waarmee we sneller kunnen varen, maar in deze vloot, met zoveel uitstekende zeilers, moet je hard vechten om aan kop te komen."

De zeilwedstrijden duren tot en met zaterdag. Het team van Felipe, die de Copa del Rey nog nooit won, moet het na woensdag zonder hem doen. De koning moet naar Colombia om aanwezig te zijn bij de beëdiging van een nieuwe president.