Theater in West End vernoemd naar actrice Judi Dench

Het Shaftesbury Theatre in het Londense West End wordt binnenkort vernoemd naar actrice Dame Judi Dench. Dat heeft het theater bekendgemaakt. De naamswijziging is ter ere van haar "ongeëvenaarde bijdrage" aan de podiumkunsten.

Volgens de directie is de vernoeming ook een eerbetoon aan de jarenlange band die de actrice met het theater heeft. De 91-jarige Dench laat weten dat de schouwburg door de jaren heen een "speciale plek" in haar hart heeft gekregen en spreekt van een "werkelijk overweldigende" eer.

"Live theater blijft een ontzettend belangrijke manier om verhalen te vertellen en publiek te vermaken, iets wat ik mijn hele werkzame leven heb nagestreefd", benadrukt Dench op de website van het theater.

De naamswijziging wordt in februari officieel doorgevoerd. Het is de eerste keer dat in West End een theater naar een actrice wordt vernoemd.