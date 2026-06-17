VS beloven na bezuiniging 800 miljoen voor Wereldvoedselprogramma

ROME (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben 800 miljoen dollar beloofd aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Die stap volgt op een eerdere forse bezuiniging van de regering-Trump op de bijdragen aan de organisatie die voedselhulp verstrekt.

Volgens het WFP komt de Amerikaanse bijdrage op een belangrijk moment, want volgens voorspellingen van de organisatie neemt de acute honger in de wereld dit jaar toe. "We hopen dat de internationale gemeenschap zich aansluit bij deze toezegging", zegt waarnemend WFP-directeur Carl Skau.

De VS zijn de grootste donor voor het WFP. Maar onder president Donald Trump halveerde het land zijn bijdrage aan de hulporganisatie vorig jaar naar ongeveer 2 miljard dollar, als onderdeel van forse bezuinigingen op humanitaire hulp.