Theatermaakster en politica Agaath Witteman is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft theaterproducent Matthijs Bongertman zaterdag namens de familie aan het ANP bevestigd na berichtgeving door de Volkskrant. Hans Croiset, de echtgenoot van Witteman, speelt momenteel in een theatervoorstelling die Bongertman heeft geproduceerd.

Witteman studeerde Romaanse talen en kunstgeschiedenis in Leiden en theaterwetenschappen en klassieke archeologie in Amsterdam. In die tijd regisseerde zij studententoneelverenigingen in Wageningen, Nijmegen en Amsterdam. Haar eerste professionele voorstellingen maakte Witteman begin jaren tachtig.

In 1984 was zij een van de oprichters van vrouwentheatergroep Persona, die toneelstukken speelde die verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief vertelden. In 1988 werd Witteman in Arnhem de artistiek leider van het net opgerichte Theater van het Oosten, waar zij vier jaar later na interne conflicten vertrok. Daarna werkte zij als freelancer onder meer bij Toneelgroep De Appel in Den Haag, het Noord Nederlands Toneel en theatergroep Het Toneel Speelt. Ook richtte zij een klein productiehuis op, Studio Antigone.

Senaatscommissie

Tussen 2003 en 2007 zat Witteman voor de PvdA in de Eerste Kamer. Zij sprak in de senaat onder meer over wetgeving op het gebied van het cultureel erfgoed en was woordvoerster mediabeleid. Ook was zij voorzitter van de vaste senaatscommissie voor Cultuur. Ook was Witteman bijzonder hoogleraar kunst en cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en bestuurslid van Theater De Engelenbak in Amsterdam.

Witteman overleed na een kort ziekbed, in het bijzijn van haar familie.