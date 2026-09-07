Jon van Eerd gaat ondanks het stoppen van zijn productiemaatschappij Pretpakhuis nog niet met pensioen. De 66-jarige theatermaker wil nu dat wegvalt om zich heen kijken "naar wat er nog allemaal is in theaterland", zegt hij maandag in De Telegraaf.

"Ik ben zo iemand die nooit met pensioen gaat en werkt tot ik er letterlijk bij neerval", stelt Van Eerd. "Ik heb bijvoorbeeld de laatste versie van We Will Rock You nog bewerkt en ben dol op het vertalen van stukken. Dat kan ik lekker vanuit hier in Frankrijk doen", verwijst hij naar zijn huis in Frankrijk. "Maar ik zou ook nog willen acteren en dan een hele mooie rol spelen, bijvoorbeeld."

Van Eerd zegt zich ook "sinds lange tijd" niet meer zo fit te voelen als nu. Hij is 25 kilo afgevallen door een jaar geen alcohol te drinken, volkorenproducten te eten en veel te wandelen. "Dus in alle opzichten ben ik klaar voor nieuwe uitdagingen."