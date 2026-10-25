Theaterstuk Harry Potter passeert 300.000 bezoekers

De theatervoorstelling Harry Potter en het Vervloekte Kind heeft in iets meer dan een halfjaar al meer dan 300.000 bezoekers getrokken. Het leverde de cast en crew zaterdag een driedubbele Diamanten Ticket Award van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten op, meldt producent Stage Entertainment zondag.

"Het idee dat al ruim 300.000 mensen met ons op de Zweinstein Express zijn gestapt, is gewoon supervet", vindt hoofdrolspeler Valentijn van Hall, die Harry Potter speelt in het stuk. "Het is zowel voor het publiek als voor ons een magische ervaring."

Harry Potter en het Vervloekte Kind, dat zich negentien jaar na de bekende boekenreeks over de tovenaarsleerling afspeelt, ging in maart in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Vanwege de blijvende vraag naar tickets is de kaartverkoop verlengd tot en met februari.