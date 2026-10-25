Emily Osment vroeg om intimiteitscoach bij filmen Young Sheldon

Emily Osment voelde zich ongemakkelijk bij het filmen van kusscènes met haar tegenspeler Montana Jordan in de CBS-serie Young Sheldon. De 34-jarige actrice maakte zich naar eigen zeggen zorgen over het leeftijdsverschil met Jordan met wie ze elf jaar scheelt. Ze vroeg daarom om een intimiteitscoach op de set, blijkt uit het nieuwe boek van Jessica Radloff over het maken van de serie.

Tijdens de eerste scènes van Young Sheldon was Montana, die George Cooper speelde, destijds achttien en Osment, die Mandy McAllister speelde, dertig jaar. "Dat vond ik ongemakkelijk. Hij was nog een kind!" Ze sprak daarna met de producer van de serie en die regelde dat er een intimiteitscoach kwam. "Het maakte alles makkelijker dat er iemand bij was. Ik denk dat dat echt belangrijk is."

Ze voegde eraan toe: "Ik weet niet eens of Montana wist dat hij daarom kon vragen. Ik dacht: laten we hem die optie ook geven. Zorg dat hij zich op zijn gemak voelt. Hij is zo'n lieve jongen, ik denk dat hij zijn ongemak gewoon had weggeslikt."

Naast Young Sheldon is het fictieve stel te zien in hun eigen serie Georgie & Mandy's First Marriage. Het derde seizoen is begin oktober verschenen op CBS.