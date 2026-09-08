Theo Maassen, Ilse Warringa, Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman zijn volgend jaar samen te zien in de nieuwe theaterkomedie RATATATATA!. Ook Rop Verheijen en Steyn de Leeuwe maken deel uit van de cast, heeft Bos Theaterproducties dinsdag bekendgemaakt.

De voorstelling speelt zich af in de jaren twintig van de vorige eeuw en volgt een gezelschap in de weken voorafgaand aan de première van een nieuw toneelstuk. Geldproblemen, liefdesaffaires, botsende ego's en banden met de maffia zorgen daarbij voor problemen.

Maassen schreef het stuk samen met Peer Wittenbols. Titus Tiel Groenestege neemt de regie voor zijn rekening. RATATATATA! is van 13 februari tot en met 3 juli 2027 in theaters door heel Nederland te zien.