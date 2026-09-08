De Noorse koninklijke familie begroet woensdagmiddag de bevolking vanaf het paleisbalkon in Oslo. Dat zal gebeuren na de verschillende ceremonies rond de begrafenis van koning Harald, meldt het Noorse hof op de website.

Om 16.45 uur verschijnen koning Haakon en koningin Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus en koningin Sonja op het paleisbalkon. Even daarvoor worden de afzettingen rond het Paleisplein verwijderd, zodat het publiek daarheen kan.

Rond de uitvaart van de Noorse monarch is er onder meer een processie waarbij veel mensen worden verwacht. In het paleispark wordt een groot scherm neergezet waarop het publiek de uitzending van omroep NRK over de dag van de uitvaart kan volgen.

Het Noorse koningshuis deelde eerder op de dag foto's van koningin Sonja bij de kist van Harald. "Bedankt voor een goed leven", luidde de tekst bij het bericht.