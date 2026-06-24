Thijs Römer geeft interview in radioprogramma MISCHA!

Acteur Thijs Römer geeft in de nacht van woensdag op donderdag een interview in het NPO Radio 1-programma MISCHA!. Dat heeft de AVROTROS bevestigd aan het ANP. Het gesprek wordt live uitgezonden.

Het is het eerste grote interview van Römer sinds zijn veroordeling in 2023 voor misbruik van minderjarige meisjes via internet. De acteur kreeg een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Vorige week werd bekend dat Römer weer op het toneel staat met de voorstelling Een vorm van Eenzaamheid. In die productie blikt hij terug op zijn veroordeling en de periode die daarop volgde. Het is niet bekend of die voorstelling ook onderwerp van gesprek zal zijn in het interview.