Belgisch hof deelt nieuwe familiefoto's van Japans staatsbanket

Het Belgische hof heeft woensdag een reeks nieuwe foto's gedeeld van koning Filip en zijn gezin. De portretten zijn dinsdagavond gemaakt tijdens het staatsbanket met de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, dat in het Kasteel van Laken plaatsvond.

De serie bevat onder meer een foto waarop koning Filip en koningin Mathilde met hun vier kinderen te zien zijn. Prinses Elisabeth, prins Gabriel, prins Emmanuel en prinses Eléonore maakten dinsdag alle vier hun debuut tijdens een staatsbanket. Verder is er een foto waarop het koninklijk gezin met het Japanse keizerspaar poseert. Ook prinses Astrid en prins Lorenz zijn daarop te zien.

Naruhito en Masako kwamen dit weekend, na hun staatsbezoek aan Nederland, aan in België. Dinsdagochtend ging het bezoek officieel van start met een welkomstceremonie. Woensdag vormt de tweede en laatste dag van het staatsbezoek.