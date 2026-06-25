Thijs Römer heeft twijfels over aanpak theatershow

Thijs Römer wilde tijdens de rechtszaak tegen hem "op een goede, waardige manier" zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn excuses aanbieden. "En dat is helemaal niet goed gegaan." Dat vertelde hij in het NPO Radio 1-programma MISCHA!. De acteur gaf zijn eerste interview sinds zijn veroordeling in 2023 voor misbruik van minderjarige meisjes via het internet.

Volgens de acteur is hij destijds "waarschijnlijk door overbelasting of stress echt op slot gegaan". Hij trok de vergelijking met een flipperkast die op tilt slaat waarbij alle functies uitvallen. "Alle goede bedoelingen waren er, maar er kwam helemaal niets van terecht. Ik kon niet meer bij m'n gevoel."

Vorige week werd bekend dat Römer weer op het toneel staat met de voorstelling Een vorm van Eenzaamheid. In die productie blikt hij terug op zijn veroordeling en de periode die daarop volgde. In het interview noemde de acteur de voorstelling zijn "eerste kleine stap naar de openbaarheid" en stelt hij dat hij in het stuk "met het grootst mogelijke respect naar alle betrokkenen" zijn verhaal vertelt.

Er kwam veel kritiek op het theaterstuk, onder meer over het feit dat de acteur zijn drie slachtoffers niet heeft ingelicht over de voorstellingen. Römer zei dat hij in de afgelopen jaren meermaals tevergeefs heeft geprobeerd contact met de vrouwen te leggen. "Ik heb daarna mijn hoger beroep ingetrokken en daarmee stopte de discussie over wat er is gebeurd. Na mijn proeftijd was het afgerond. En ik dacht als ik het zo doe dat ik echt mijn verhaal vertel, dan hoef ik die handreiking niet weer te doen." Inmiddels twijfelt hij of dat de juiste beslissing was. "Nu die vraag steeds terugkomt, weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt."