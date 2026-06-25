Bosnië en Herzegovina nu ook zeker van plek in volgende ronde WK

SEATTLE (ANP) - Bosnië-Herzegovina heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal bereikt. Het elftal van bondscoach Sergej Barbarez won woensdag met 3-1 van Qatar en eindigde met 4 punten op de derde plaats in groep B.

Schotland verloor later op de dag in groep C met 3-0 van Brazilië en bleef als nummer 3 op 3 punten steken. Bosnië is daarmee nu al zeker van een plaats in de zestiende finales. Van de twaalf groepen kwalificeren de beste acht nummers 3 zich voor de volgende ronde. Schotland moet afwachten of het nog verder mag in het toernooi.

PSV'er Esmir Bajraktarević maakt deel uit van de selectie van Bosnië en Herzegovina, dat in de play-offs voor deelname aan het WK Italië uitschakelde. Bajraktarević deed tegen Qatar het gehele duel mee.

Het is nog niet duidelijk tegen wie Bosnië en Herzegovina in de zestiende finales moet spelen.