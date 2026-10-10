Thomas van Grinsven wacht al jaren op huwelijksaanzoek

Thomas van Grinsven wacht al meer dan een decennium op een huwelijksaanzoek van zijn vriend Rutger Vink. Dat kwam er tot dusver niet van omdat de youtuber naar eigen zeggen "te perfectionistisch" is. "Het moment moet juist zijn en hij mag het niet zien aankomen. Bijna onmogelijk, want Thomas heeft altijd alles door", zegt Vink zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Dat het YouTube-duo uiteindelijk wil trouwen, is wel duidelijk. "We hebben regelmatig naar elkaar uitgesproken dat een bruiloft de mooiste dag van ons leven moet worden", aldus Van Grinsven. "Dus niet op een maandagochtend op het gemeentehuis, maar met alle vrienden en familie die ons dierbaar zijn om ons heen, op een groot feest."

De twee hebben vooralsnog geen grote kinderwens. "Ik heb geen eierstokken die kunnen gaan rammelen, maar ik sluit niet uit dat we ooit ook kinderen krijgen", zegt Vink. "We zijn er dol op en volgens mij ook best leuke ooms voor onze neefjes en nichtjes. Op dit moment past het echter niet in onze drukke levens. Aan onze viervoeters hebben we momenteel onze handen vol."