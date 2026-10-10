Albert Verlinde heeft pas na het overlijden van zijn zwager Antonie Kamerling geleerd om over zijn gevoel te praten. De theaterproducent vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij daarvoor professionele hulp zocht. "Soms is iets te groot om het alleen te doen", zegt hij.

Verlinde blikt terug op "een hele heftige periode". Naast de dood van Kamerling overleden in korte tijd ook de ouders van Verlinde en zijn partner Onno Hoes. Beiden hadden het druk met werken, wat zijn weerslag had op hun relatie. De presentator besloot daarom met een professional te praten.

"Voor het eerst durfde ik mij open te stellen en niet alleen over leuke, lichte dingen te praten, maar ook over angst, pijn en verdriet. En dat heeft mij zoveel moois opgeleverd", vertelt Verlinde. Volgens hem is er sindsdien een last van zijn schouders gevallen en krijgen vriendschappen meer betekenis.

Het zoeken van hulp heeft volgens Verlinde ook zijn huwelijk verbeterd. Hij en Hoes maken nu bewust tijd voor elkaar en hun omgeving. "De balans tussen werk en privé is veel beter."

Onno Hoes is de broer van actrice Isa Hoes, die getrouwd was met Kamerling. De acteur en zanger overleed in oktober 2010 op 44-jarige leeftijd door zelfdoding.