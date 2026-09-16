Thomas van Groningen verbaasd over Televizier-nominaties

Thomas van Groningen heeft een ongemakkelijk gevoel bij de nominaties van de Televizier-Ring Presentator. In de ochtendshow van Radio 538 reageerde hij verbaasd op de nominaties van zichzelf, Tim Hofman en Jan Versteeg.

"Als ik heel eerlijk ben, het is natuurlijk belachelijk dat bijvoorbeeld een André van Duin, die stond ook op de longlist, er niet tussen zit", bekent hij. Ook mist hij de namen van Hélène Hendricks en Wilfred Genee. Hij noemt de nominaties een "grote eer", maar is het duidelijk niet helemaal eens met het rijtje genomineerden.

De presentatoren in de studio vinden de genomineerden eerder "jonge talenten". "Dat gevoel van ongemak had ik ook wel een beetje", reageerde Van Groningen daarop. "Ik bedoel, ik vind het een groot compliment en een grote eer. Maar ben ik nou een van die drie beste presentatoren van Nederland?" Van Groningen won in 2025 de Televizier-Ring Talent. Hofman heeft al drie keer de prijs voor beste presentator gewonnen.

De presentator van Nieuws van de Dag bekent dat hij wel campagne heeft gevoerd voor de Televizier-Ring, maar dat het hem vooral om het feestje gaat. "Stem niet omdat je op mij wil stemmen, maar stem dan zodat we met de redactie van Nieuws van de Dag een bitterbal kunnen eten op kosten van de NPO", luidde de campagne volgens Van Groningen.