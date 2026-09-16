Australiër Agius maakt in 2027 debuut in MotoGP

DEN HAAG (ANP) - De Australische motorracer Senna Agius maakt in 2027 de overstap naar de MotoGP. De 20-jarige Agius gaat rijden voor KTM-team Tech3. Hij komt dit seizoen uit in de Moto2.

"Wij geloven dat Senna de kwaliteiten bezit om het goed te gaan doen in de MotoGP. Hij heeft in de Moto2 indrukwekkende snelheid en volwassenheid getoond, maar wat ons vooral opviel, was zijn vastberadenheid om te blijven verbeteren", zegt teamdirecteur Günther Steiner in een persbericht.

Agius won dit seizoen twee races in de Moto2 en staat vierde in het WK. Hij wordt bij Tech3 teamgenoot van de Italiaan Luca Marini.