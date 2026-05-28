THR: gedrag Tom Hardy zorgt voor onzekerheid over MobLand-serie

Het is nog onzeker of er een derde seizoen van de serie MobLand op Paramount+ komt. Het gedrag van hoofdrolspeler Tom Hardy, dat volgens bronnen van The Hollywood Reporter voor spanning op de set zorgt, zou daarvan de oorzaak zijn. De Britse acteur ligt overhoop met de producenten van de serie.

"Hij weigerde soms urenlang om uit zijn trailer te komen", zegt een insider tegen THR over de Britse acteur. Hardy speelt in de misdaadserie de rol van Harry Da Souza, een fixer voor de criminele familie Harrigan van patriarch Conrad (gespeeld door Pierce Brosnan) en zijn vrouw Maeve (Helen Mirren). "Hij liet de cast wachten", vervolgt de bron over Hardy, die daarmee "een machtsspel" speelde. "Pierce Brosnan, Helen Mirren en anderen laten wachten is carrièrezelfmoord, durf ik te wedden."

Het is onduidelijk waarom Hardy, ook bekend van zijn rollen in de Venom-films en de serie Peaky Blinders, zo lang in zijn trailer bleef zitten. De acteur zou zich eerder bij opnames van andere projecten ook al vaker hebben opgesloten in zijn trailer.

Mocht er toch een derde seizoen van MobLand komen, dan zouden de opnames in het Verenigd Koninkrijk volgens The Hollywood Reporter in september beginnen.