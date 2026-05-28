Trump: geen zorgen om politieke gevolgen van oorlog met Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat hij zich geen zorgen maakt over de politieke gevolgen van een langdurig conflict met Iran. Hij deed die uitspraak tijdens een kabinetsvergadering in het Witte Huis.

Volgens Trump "hebben de Iraanse leiders zich vergist als ze dachten dat de tussentijdse verkiezingen in november hem tot een akkoord zouden dwingen".

"Ze dachten dat ze me wel zouden uitputten", zei Trump tijdens de kabinetsvergadering, verwijzend naar het Iraanse leiderschap. "Weet je, we putten hem wel uit. Hij heeft de tussentijdse verkiezingen. Maar ik geef niets om de tussentijdse verkiezingen."

Trump zei eerder op woensdag nog "niet tevreden" te zijn over de vredesdeal met Iran die op tafel ligt. "Maar dat komt wel", aldus de Amerikaanse president.