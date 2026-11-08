Het album Thriller van de overleden zanger Michael Jackson staat op de tweede plek in de Amerikaanse albumlijst Billboard 200. De plaat steeg van plek dertien naar twee en staat daarmee op de hoogste positie sinds het voorjaar van 1984. Toen stond Thriller voor de 37e en laatste week op nummer 1.

De stijging komt volgens Billboard onder meer door Halloween, dat op 31 oktober werd gevierd, en door de heruitgave van het album op vinyl en cassette. Thriller is het nog altijd het album van een soloartiest dat de meeste weken, niet achtereenvolgens, bovenaan de lijst heeft gestaan.

De eerste plaats in de Billboard 200 is voor Olivia Rodrigo met haar album you seem pretty sad for a girl so in love. De plaat stijgt van de tweede naar de eerste plek en staat daarmee voor de vierde week bovenaan de Amerikaanse albumlijst.